«Когда выплатил ипотеку»: россиян развеселил мужчина, который запустил салют в банке

Сотрудники полиции в Набережных Челнах задержали мужчину, который устроил салют в офисе Сбербанка на проспекте Мира, сообщает «БИЗНЕС Online».

Как можно заметить на видео, семизалповая китайская система сработала в тот момент, когда мимо невозмутимо проходил пожилой мужчина с тростью. Сотрудники банка быстро сообщили о случившемся в органы и вывели клиентов.

В настоящий момент подозреваемый признал вину и был задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

«Когда выплатил ипотеку и на радостях запустил салют»; «Вот умеют же люди веселиться»; «Еще одного мошенники, наверное, развели и обещали бабло вернуть за такой перформанс», — посмеялись россияне в Сети.

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