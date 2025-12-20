Когда же рухнут цены? Названо условие для долгожданного удешевления жилья

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Глава одного из рейтинговых агентств Марина Чекурова в интервью РИА Новости заявила, что цены на жилье в России могут начать снижаться вслед за уменьшением ключевой ставки Центробанка. По ее мнению, данный фактор является основным для сектора жилищного строительства, который сильно зависит от доступности заемного финансирования.

Вторым значимым фактором, способствующим удешевлению жилья, эксперт назвала снижение стоимости рабочей силы в строительной отрасли. Чекурова отметила, что около 40% всех покупок жилья на текущем рынке совершается покупателями за собственные средства.

Оставшиеся 60% финансируются с помощью ипотечных кредитов. При этом дорогие квартиры, по словам аналитика, приобретаются преимущественно без привлечения ипотеки, что делает этот сегмент менее чувствительным к изменению процентных ставок.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень на заднем сиденье достигает 3 тыс. руб.