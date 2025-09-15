Когда же встретятся Трамп, Путин и Зеленский? Глава Белого дома намекнул на трехсторонний саммит

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием глав России и Украины может быть организован в обозримом будущем.

Отвечая на вопрос журналистов о сроках возможной встречи, инициатором которой он ранее выступал, президент США ограничился формулировкой «относительно скоро».

Трамп подчеркнул, что вопрос будет урегулирован в любом случае, однако не стал раскрывать конкретных деталей предстоящих переговоров.

Владимир Путин выразил готовность к диалогу с Владимиром Зеленским, однако с условием, что встреча должна состояться в Москве. Со своей стороны, украинский лидер отклонил это предложение, назвав его не соответствующим дипломатическому протоколу. При этом Зеленский подчеркнул, что остается открытым для переговоров в принципе, заявив о своей готовности рассмотреть любой возможный формат такой встречи, кроме московского.

Ранее Трамп заявил о том, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга.