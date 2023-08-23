Количество туристов в российских гостиницах возросло

Как сообщает агентство «РИА Новости» , отели Крыма в начале года столкнулись с проблемами низкой заполняемости, но с наступлением июля они получили прилив туристов.

В первом полугодии 2023 года российские гостиницы стали намного популярнее среди туристов. Количество размещенных человек в гостиницах России увеличилось по сравнению с прошлым годом.

Пляжный летний отдых остается самым популярным среди туристов в России. Привлекательные курорты Краснодарского края, такие как Сочи, Анапа, Адлер и Геленджик, заполняются на очень высоком уровне – на 70-80% и даже на 90-100%. Это говорит о том, что пляжи и отели пользуются большим спросом и являются местом привлечения для многих отдыхающих.

Чистые и ухоженные пляжи, широкий спектр развлечений и достопримечательностей, а также качественные услуги в гостиницах являются ключевыми факторами, на которые обращают внимание туристы.