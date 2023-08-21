Количество заблудившихся в лесах Подмосковья людей снизилось за неделю в два раза

На прошлой неделе в лесах Подмосковья заблудились 25 человек, что вдвое меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили в областном Комитете лесного хозяйства.

«Благодаря совместным усилиям лесничих и спасателей, все потерявшиеся были найдены и доставлены домой», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, наибольшее число потерявшихся зафиксировали в Клинском и Сергиево-Посадском лесничествах. Чаще всего среди заблудившихся встречались люди старшего поколения, у которых есть проблемы со здоровьем. Напомним, сообщить о том, что вы заблудились в лесу, можно по номеру 112.