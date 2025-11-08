Коллеги простились с Юрием Николаевым и вспомнили его оптимизм и стойкость
На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. В мероприятии принимают участие коллеги и друзья, включая певца Александра Маршала, исполнителя Александра Буйнова и депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, сообщает Life.ru.
Александр Маршал отметил, что Николаев прожил долгую жизнь и сохранял оптимизм даже в трудные моменты. Александр Буйнов подчеркнул его особую манеру общения — всегда с улыбкой и интересом к жизни. Вячеслав Фетисов обратил внимание на стойкость Николаева в борьбе с болезнью и позитивное отношение к окружающим.
Церемония проходит с соблюдением всех необходимых норм, близкие и коллеги поделились воспоминаниями о личных качествах и профессиональной деятельности телеведущего.
