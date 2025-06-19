Коллективы Городского округа Пушкинский – победители международного фестиваля «Содружество Артек - 2025»

Ансамбль народного танца «Россияночка» и образцовый вокальный коллектив «Мозаика» из Городского округа Пушкинский стали победителями международного фестиваля «Содружество Артек - 2025», завоевав высшую награду – Гран-при.

Помимо участия в конкурсной программе, юные артисты стали участниками торжественных мероприятий шестой смены в «Артеке». Они приняли участие в праздничных событиях, посвященных Дню защиты детей, Дню России и 100-летнему юбилею «Артека».

Фото: [ Ансамбль народного танца «Россияночка» ]

Шестая смена стала для ребят значимым событием. В течение 21 дня они ознакомились с красотами крымской природы, познакомились с традициями «Артека» и раскрыли свои творческие способности в рамках насыщенной программы лагеря.

Благодаря своему таланту и усердию, «Россияночка» и «Мозаика» успешно реализовали поставленные задачи и внесли вклад в каждое событие смены.

Фото: [ Ансамбль народного танца «Россияночка» ]

Коллективы выражают признательность своим руководителям Ольге Калиновой («Россияночка») и Светлане Деркач («Мозаика») за их профессионализм и преданность делу, а также сопровождающим, поддерживавшим ребят на протяжении всей поездки.

Теперь, вдохновленные и полные энергии, ребята возвращаются домой, готовые к новым творческим достижениям.