Колодец под запретом? Что на самом деле грозит владельцам скважин с 1 июля

Летом 2026 года соцсети и мессенджеры взорвались паническими сообщениями: якобы с 1 июля всех дачников с колодцами и скважинами ждут тотальные проверки, огромные штрафы и чуть ли не конфискация участков. Владельцы загородной недвижимости в Подмосковье массово гадают, не пора ли закапывать свои водозаборные сооружения. Правду о новых правилах разъяснил юрист Николай Метелица в беседе с REGIONS .

Юрист сразу же развеял главный страх дачников: никакого повсеместного запрета на колодцы и скважины для обычных граждан не существует и в ближайшее время не предвидится. Федеральных законов, вводящих тотальное табу на индивидуальные источники воды, не принималось. Владельцы участков по-прежнему вправе пользоваться водой из собственного колодца или скважины без оформления лицензии, но при соблюдении трех условий, закрепленных в статье 19 закона «О недрах» и статье 41 Водного кодекса РФ.

Какие же изменения реально вступили в силу с 1 июля 2026 года? По словам эксперта, новые правила устанавливают четкие ограничения. Во-первых, суточный объем добычи воды из одного источника не должен превышать 100 кубометров. Во-вторых, разрешается использовать только неглубокие скважины и колодцы, не затрагивающие артезианские горизонты. Самовольное бурение глубоких артезианских скважин теперь приравнивается к незаконному недропользованию.

Особое внимание — к расположению водозаборных объектов. Минимальное расстояние от колодца до жилого дома должно составлять не менее 3–5 метров. А вот до септиков, туалетов и хозяйственных построек с животными — от 12 до 30 метров в зависимости от типа объекта. Как подчеркнул Метелица, именно эти расстояния инспекторы будут проверять в первую очередь. При их несоблюдении последуют предписание и штраф, а при продаже участка такие нарушения могут создать серьезные препятствия.

За несоблюдение новых правил предусмотрена административная ответственность. Штрафы разнятся в зависимости от статуса нарушителя — физическое, должностное или юридическое лицо. Самовольное бурение артезианских скважин, превышение лимита водозабора, нарушение санитарных норм — все это влечет денежные взыскания и требования об устранении нарушений.

Метелица пояснил, что штрафы вводятся не для наказания дачников, а для защиты водных ресурсов, являющихся стратегическим запасом страны. Если владелец использует воду исключительно для полива огорода и у него обычный неглубокий колодец, жесткий контроль ему, скорее всего, не грозит. Однако глубокая артезианская скважина или коммерческое использование воды требуют оформления документов и платы за пользование недрами.

Юрист рекомендовал владельцам участков заранее проверить свои водозаборные сооружения на соответствие новым требованиям: убедиться, что скважина не затрагивает артезианские горизонты, измерить примерный объем забора воды, проверить расстояния до построек и септиков. При обнаружении нарушений лучше устранить их до прихода инспекторов.