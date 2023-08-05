Колокольцев: Россияне бережно хранят память о битве за Орел

Владимир Колокольцев, занимая должность министра внутренних дел Российской Федерации, выступал на митинге памяти, который называется «Салют тебе, Орел!». По его словам, битва за город по-прежнему бережно хранится в памяти россиян.

Известно, что прошло уже 80 лет с момента, когда Орел был освобожден от немецких фашистов. В честь этого и состоялось мероприятие, на котором выступил Колокольцев. Он передал свои поздравления горожанам и подчеркнул, что память об этой дате передается из поколения в поколение.

Ранее Колокольцев поздравлял выпускников, окончивших Московский университет МВД, с завершением обучения в вузе.