Колокольцев: Россияне бережно хранят память о битве за Орел
Фото: [©Александр Астафьев/РИА Новости]
Как сообщает сайт aif.ru, пресс-служба МВД РФ приводит текст выступления главы ведомства.
Владимир Колокольцев, занимая должность министра внутренних дел Российской Федерации, выступал на митинге памяти, который называется «Салют тебе, Орел!». По его словам, битва за город по-прежнему бережно хранится в памяти россиян.
Известно, что прошло уже 80 лет с момента, когда Орел был освобожден от немецких фашистов. В честь этого и состоялось мероприятие, на котором выступил Колокольцев. Он передал свои поздравления горожанам и подчеркнул, что память об этой дате передается из поколения в поколение.
Ранее Колокольцев поздравлял выпускников, окончивших Московский университет МВД, с завершением обучения в вузе.