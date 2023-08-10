Колокольцев: В МВД наблюдается критическая нехватка личного состава

Как сообщает KP.RU , появилась информация о критической нехватке личного состава в Министерстве внутренних дел. Владимир Колокольцев заявил о значительном дефиците кадров, отметив, что только за прошлый месяц уволилось целых 5 тысяч сотрудников.

Чтобы справиться с кадровым дефицитом, МВД планирует набрать 42 тысячи новых сотрудников к 2026 году для работы в новых регионах. Процесс набора требует времени и усилий, поскольку требуется тщательная проверка кандидатов.

Важно отметить, что Президент России принял меры для поддержки МВД в этой ситуации, увеличив предельную штатную численность министерства на 27 тысяч человек, вплоть до 922 000. Это позволит ведомству иметь больше ресурсов для привлечения новых сотрудников.