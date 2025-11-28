Коломенские школьники написали 16 сказок по мотивам «Винни-Пуха» с помощью ИИ

Каждый день на занятиях и мастер-классах они придумывали сюжеты вместе со студентами ГСГУ и нейросетями, которые помогали быстро превращать идеи в готовые истории. В итоге появилось 16 уникальных сказок.

Проект проходит в рамках инициативы «Английский без границ». Дети от 7 до 12 лет не только изучают английский, но и развивают творческие навыки, создавая истории с помощью игр, арт-педагогики и взаимодействия с преподавателями и студентами.