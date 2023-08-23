Коломна присоединилась к благотворительной акции «Доброе дело – школьникам Донбасса»

Жители подмосковной Коломны помогли школьникам из новых регионов подготовиться к учебному году в рамках акции «Доброе дело – школьникам Донбасса». Ее провели в преддверии 1-го сентября и посвятили Всемирному дню гуманитарной помощи.

В социальных сетях администрации городского округа рассказали, что горожане уже активно подключились к проекту и помогли юным жителям новоприсоединенных территорий подготовиться к учебному году. Неравнодушные принесли в пункт сбора все необходимое каждому школьнику.

В 2022 году в рамках этой акции, как отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, в регионе собрали более семи тысяч канцелярских наборов.

Помочь ребятам из Донбасса можно и сейчас. Пункты сбора работаю в молодежном центре «Русь», в ДК «Цементник» и в Озерах, в здании администрации Коломны на цокольном этаже. Сбор на адресах проводится в понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 18.00 (с 13.00 до 16.00 перерыв), а также в субботу с 10.00 до 12.00.