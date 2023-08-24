Колония в Тюменской области срочно начала набор надзирателей по объявлению

В исправительную колонию ИК-13 города Тобольска на Урале требуются надзиратели. Подобное объявление появилось в паблике «Типичный Тобольск» во Вконтакте. Примечательно, что по закону вольнонаемный набор на данную специфическую должность не разрешен.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области официальной информации о подобном оригинальном решении кадрового голода в исправительной колонии не предоставили.

«Требуются сотрудники в подразделении охраны в исправительную колонию №13 Тобольска. Требования: возраст от 18 до 40 лет, отслужившие в ВС РФ (мужчины), образование не ниже 11 классов, без судимости», — указано в объявлении, опубликованном в паблике.

В то же время, как сообщает URA.RU со ссылкой на близкий к правоохранительным структурам Тюменской области, исправительной колонии №13 УФСИН РФ действительно срочно требуются надзиратели.