Колумбия выдаст России участника ОПГ Фреди Андреса Патиньо Авила

Колумбия выдаст России Фреди Андреса Патиньо Авила, который является членом международной преступной группировки. Он обвиняется в краже ювелирных изделий на сумму более 30 млн рублей у посетителей выставки в Санкт-Петербурге, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте.

В уведомлении Генеральной прокуратуры напомнили, что гражданин Колумбии Патиньо, будучи членом международной преступной группировки, в феврале 2012 года прибыл в Санкт-Петербург для участия в выставке ювелирных изделий.

В выставочном комплексе «Ленэкспо» он и его сообщники выбрали потенциальных жертв ограбления из числа посетителей и сотрудников компаний. Затем они стали следить за их перемещениями.

«Участники дезориентировали потерпевших в аэропорту и на вокзале, тайно похитили у них багаж, в котором находились ювелирные изделия на общую сумму более 30 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В соответствии с запросом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, правоохранительные органы Колумбии осуществят выдачу Фреди Андреса Патиньо Авила для привлечения его к уголовной ответственности по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая организованной группой в особо крупном размере), добавила пресс-служба надзорного ведомства.