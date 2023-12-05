Команда девочек из подмосковного Подольска дебютировала в первенстве области по мини-футболу

Футболистки подольской спортшколы «Витязь» 2010–2011 годов рождения провели первый официальный матч в своей истории.

Дебют оказался успешным. На площадке физкультурно-спортивного комплекса «Ирида» они крупно обыграли команду Богородского округа — 11:0. Тренеру «Витязя» Виталию Ландеру понравилась игра подопечных. По его словам, у девочек был отличный настрой, они очень старались выполнить все, что отрабатывалось на тренировках.

Следующий матч подольчанки вновь сыграют дома. На этот раз соперницами будут футболистки из Красногорска.

Добавим, в соревновании, которое продлится до конца февраля, участвуют шесть коллективов.