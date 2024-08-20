Команда Подмосковья стала победительницей первого этапа детского экологического форума
Фото: [VK "Подмосковный воспитатель"]
Школьники из Пушкина и Домодедова прошли во второй тур II Всероссийского Детского Экологического Форума, представив проект «Эффект бабочки» в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии». Об этом рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Подмосковные школьники — одни из самых активных участников мероприятия. В прошлом году они победили в номинации „Заповедная наука“. В нынешнем году конкуренция стала еще серьезнее, на первом этапе в Форуме приняли участие 89 команд. Я поздравляю наших участников с первым успехом и желаю им победы во втором туре», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Примечательно, что проект «Эффект бабочки» представляет собой цифровую образовательную игру, формирующую экологическую грамотность и ответственное мировоззрение в современном обществе. Второй, очный этап Форума пройдет в середине октября в Челябинске.