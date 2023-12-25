Командир батальона, освободившего Марьинку, раскрыл детали разговора с Путиным

Командир танкового батальона Александр Трошин, который в понедельник получил звание майора за освобождение Марьинки в ДНР, рассказал о том, как ему позвонил президент Владимир Путин. Подробности были опубликованы в эфире Первого канала 25 декабря.

По словам Трошина, освобождение Марьинки случилось в 15:15, о чем он доложил по радиостанции. Руки бойца тряслись, когда он докладывал о переходе населенного пункта под полный контроль ВС РФ. Потом, уже в понедельник, Трошина отвезли в командующему, а после разговора с начальником Генштаба Трошину объяснили, что в 12 часов дня с ним будет общаться Владимир Путин.

«Я был удивлён сильно, то есть, для меня это большая честь», – сказал боец.

Александр Трошин попал на СВО в апреле 2022 года.