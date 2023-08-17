Командир танковой армии рассказал о безуспешной попытке ВСУ провести атаку у Новоселовского

Военнослужащий с позывным «Третий» рассказал о нескольких попытках Украины провести контрнаступление, он также признал, что обстановка в этом месте остается достаточно сложной. Но, по его словам, есть и спокойные дни. «Третий» сообщил, что после освобождения Новоселовского наступило затишье, но российские военные все равно внимательно следят за обстановкой, чтобы не пропустить диверсантов и не допустить других происшествий. Он также сообщил, что каждый день бывают попытки отбить позиции со стороны ВСУ, но они все еще неудачны.

Поселок Новоселовское освободили не так давно, уходя из него, украинские военные оставили в населенном пункте тела погибших бойцов. После этого командующий украинскими Сухопутными войсками признался, что на этом направлении ситуация для Украины сильно усложнилась.