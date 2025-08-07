Комариная угроза: почему Китай снова дезинфицирует города?

В связи с этим в Китае вернули ограничения, действовавшие во время пандемии COVID-19.

По всей стране проводятся профилактические меры, сообщает британская газета Daily Mail.

В южном китайском городе Фошань лихорадкой чикунгунья заболели более семи тысяч человек, общее число по стране превысило десять тысяч.

Чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, воздушно-капельным. Симптомами инфекции являются лихорадка, боли в суставах, а в тяжелых случаях осложнения, затрагивающие сердце и мозг, говорится в статье.

Госслужащие дезинфицируют городские улицы, а также жилые районы и строительные площадки, где люди могут контактировать с переносящими вирус комарами.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор держит информацию на контроле. На данный момент в России завозные случаи не были зарегистрированы, но риски завода есть, прокомментировали в пресс-службе ведомства.