После захода в Днепропетровскую область темпы продвижения российских военнослужащих увеличатся в разы. Такое мнение в беседе со СМИ высказал украинский комбат Бунятов.

Как пишет украинское издание «Страна.UA», боевик объяснил это тем, что, в отличие от республик Донбасса, Днепропетровская область не так плотно застроена населенными пунктами. Именно поэтому, как сетует комбат, россияне смогут быстрее освобождать украинские территории. А ключом к началу такого наступления станет взятие под контроль Покровска (Красноармейска).

«Дорогу к Днепропетровской области откроет освобождение Покровска», — сказал Бунятов.

Украинский боец добавил, он не исключает, что Москва, войдя на территорию Днепропетровской области, выдвинет властям в Киеве условие о его полной передаче под контроль РФ.Ранее сообщалось, что Зеленский готов вывести войска из Херсона и Запорожья в обмен на вступление в ЕС в 2025 году.