Комбинированная эстафета, посвященная памяти В. Н. Леонова, прошла в подмосковном Зарайске

В Зарайске прошла традиционная комбинированная эстафета, посвященная памяти дважды Героя Советского Союза В. Н. Леонова. В этот раз она совпала с Днем физкультурника. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.

С приветственным словом к спортсменам обратились первый заместитель главы городского округа Сергей Москалев, основатель этого мероприятия, Почетный гражданин Зарайска Александр Купэнко и моряки разведывательного корабля «Виктор Леонов». Они поздравили участников с Днем города и Днем физкультурника и пожелали удачи в эстафете.

Примечательно, что спортсменам предстояло пройти десять испытаний: бег, плавание, стрельба из пневматической винтовки, надевание противогаза, метание гранаты и езда на велосипеде по пересечённой местности. Со всеми испытаниями спортсмены справились достойно.

По итогам эстафеты места распределились следующим образом: первое место заняла Детско-юношеская спортивная школа городского округа Зарайск, второе место — Зарайский педагогический колледж, а третье место — Сборная педагогов образовательных учреждений городского округа Зарайск.