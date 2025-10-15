Комик попал в больницу с жидкостью в легких и показал шокирующее видео

Известный австралийский юморист Дейв Хьюз оказался в медицинском учреждении с серьезным заболеванием. Артист поделился со своими подписчиками шокирующими кадрами из больничной палаты. Об этом сообщает «Лента.ру» , ссылаясь на соцсети.

Причиной госпитализации стало скопление жидкости в легких. Хьюз разместил в социальных сетях видео, где запечатлен лежащим на больничной койке. В кадре он демонстрирует специальный мешок с жидкостью коричневого оттенка, поясняя, что врачи проводят процедуру по удалению этой жидкости из его органов дыхания.

Многочисленные поклонники и коллеги выразили серьезную обеспокоенность состоянием здоровья комика. В комментариях под публикацией они настоятельно рекомендовали артисту снизить темп жизни и больше отдыхать. Многие призывали его строго следовать всем медицинским предписаниям и уделить достаточно времени полноценному восстановлению.

