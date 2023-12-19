Комиссар ООН призвал украинские власти разрешить в стране все существующие языки

На Украине не должно быть никакого ограничения прав языковых меньшинств, так считает Фолькер Тюрк.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека представил доклад своего Управления по Украине. В документе указано, что принятые в сентябре этого года законы блокируют права русскоязычного населения. В связи с этим Тюрк подчеркнул особую важность видения завтрашнего дня. Его точку зрения привели РИА Новости.

«Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине», - указано в докладе.

Только разрешение всех языков сможет подготовить Украину к тому, что она станет страной, в которой после войны захотят жить все ее граждане.