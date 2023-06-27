Комитет Госдумы доработал законопроект о долгосрочных сбережениях ко второму чтению

Комитет Госдумы внес правки в законопроект о долгосрочных сбережениях граждан. Были уточнены такие аспекты, как ситуации с досрочным обналичиванием средств без потери льготы.

Законопроект предполагает, что гражданам будут выплачиваться средства через 15 лет с момента подписания договора с НПФ или по достижению 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Законопроект также предполагает реестр ситуаций, в которых граждане могли бы обналичить средства единовременно, без утраты процента и гос. финансирования. В 1-ой версии закона в списке подобных была оплата высшего образования для ребенка. После внесения правок, среди подобных остались только оплата дорогостоящего лечения и потеря кормильца.

Решение было принято в ходе обсуждения в Минфине. Там пояснили, что несмотря на исключение из списка возможности оплаты образования, это не препятствует возможности накопления средств на образование с помощью программы. Но гражданам придется планировать накопления с учетом сроков действия программы.

С правками было установлено право граждан на договор о единовременной выплате в размере остатка по счету и возможность продления гос. финансирования по усмотрению правительства.

Целью проекта является формирование источника дополнительного дохода с выходом на пенсию и создание финансовой «подушки» на случай особых ситуаций.