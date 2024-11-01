«Коммерсантъ»: более 200 торговых центров в России могут обанкротиться в 2025 году

В 2025 году более 200 торговых центров в России могут столкнуться с угрозой банкротства из-за долговой нагрузки и увеличения кредитной ставки, инициированного Центральным банком, сообщил «Коммерсантъ».

Союз торговых центров (СТЦ) направил письмо в Минэкономики с просьбой о поддержке для владельцев объектов недвижимости. В этом документе собственники обращаются к министру экономики Максиму Решетникову, прося о льготных условиях по кредитам.

Среди предложенных мер: субсидирование процентной ставки по залоговым займам в пределах 7-10%, а также реструктуризация имеющихся кредитов с возможностью отсрочки выплат основного долга на период от пяти до десяти лет. Кроме того, СТЦ предлагает ввести мораторий на изменение условий существующих кредитов с плавающей процентной ставкой.

Ранее сообщалось, что в московском ТЦ продавцы заметили куртки Guess из новой зимней коллекции с клопами-вонючками. Цена за одну вещь начинается от 20 тыс. руб.