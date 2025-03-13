«Коммерсантъ»: S7 может сменить аэропорт с Домодедово на Шереметьево

Как стало известно газете, переговоры с обоими аэропортами начались около двух недель назад. Если S7 сменит аэропорт, финансовое положение Домодедово, и без того непростое, может ухудшиться.

S7 на протяжении многих лет являлась крупнейшим партнером Домодедово. По результатам первой половины 2024 года авиакомпания обеспечила аэропорту 3,6 млрд руб., что составило 24% его общей выручки. «Уральские авиалинии», также являющиеся базовым перевозчиком, сообщили изданию, что не планируют покидать Домодедово.

S7 потенциально может перевести часть рейсов в Шереметьево, где уже располагается ее техническая база, или во Внуково, предлагающее более выгодные тарифы. Однако смена аэропорта потребует времени и существенных инвестиций.

Финансовая устойчивость Домодедово под вопросом из-за судебного иска Генпрокуратуры к владельцам аэропорта. Аналитики полагают, что у аэропорта есть шанс стабилизировать ситуацию, но уход S7 станет серьезным испытанием. Представители Домодедово выразили надежду на продолжение сотрудничества с авиакомпанией.

Ранее сообщалось, что сотрудника авиакомпании «Победа» заподозрили в вымогательстве у пассажиров.