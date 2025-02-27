Сотрудника авиакомпании «Победа» заподозрили в вымогательстве у пассажиров

Представитель российского авиаперевозчика «Победа» попал в поле зрения полиции. По данным телеграм-канала Baza, его заподозрили в вымогательстве у пассажиров.

Подозреваемому 19 лет. По данным телеграм-канала, молодой человек работал в саратовском аэропорту «Гагарин», хотя официально был оформлен в другой компании. В 2024 году о неправомерных действиях представителя сообщил один из пассажиров. Он должен был лететь в Санкт-Петербург. Однако перед этим он доложил перевозчику, что один из сотрудников вымогал с него деньги из-за опоздания.

Сам молодой сотрудник признался, что схему проворачивал давно. О ней ему якобы рассказали другие сотрудники авиакомпании. Он заявил, что брал с опоздавших пассажиров от двух до пяти тысяч рублей. Уже не менее 13 человек были вынуждены заплатить за то, чтобы попасть на рейс.

Самому работнику сделали выговор и разрешили доработать до конца месяца. Он уволился, но о его схеме узнали правоохранители. Было возбуждено уголовное дело по статье о «Мошенничестве». В рамках расследования проверят и других работников.

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