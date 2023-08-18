Коммунальные службы Москвы готовятся к резкому ухудшению погоды

Как сообщается заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, во второй половине дня синоптики обещают сильный дождь, грозу и сильные порывы ветра. Городские власти оперативно отреагировали на прогноз погоды и привели в режим повышенной готовности аварийные бригады. Сообщается, что в круглосуточном режиме будут работать больше 1,5 тысячи бригад.

Сейчас в городе проверяют системы водоотведения, также ведутся очистки систем слива. В местах, где возможно появление разливов воды, организовано дежурство специальных бригад и техники для откачивания воды. Параллельно жилые дома, торговые площадки и стройки подготавливают к усилению ветра.

Жителей Москвы уже предупредили о непогода. Заместитель мэра попросил горожан соблюдать правила безопасности, избегать резких маневров на дороге.