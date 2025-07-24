Коммунальные службы округа Пушкинский ведут непрерывную работу по благоустройству территории

Сотрудники коммунальных служб округа Пушкинский усердно трудятся над поддержанием чистоты и созданием комфортных условий для жителей.

Приоритет отдается решению проблем, связанных с засорами в канализационных трубах и локальными подтоплениями во дворах, возникающими во время сильных дождей. Для выполнения этих задач привлекаются опытные бригады рабочих и специализированная техника. Наличие в распоряжении коммунальных служб современных машин для промывки канализационных сетей и откачки осадка позволяет быстро устранять неполадки и избегать серьезных аварийных ситуаций.

В период с 22 по 23 июля коммунальные службы провели масштабную работу по устранению засоров и ликвидации подтоплений не только в городе Пушкино, но и в отдалённых населенных пунктах округа.

Вот несколько примеров выполненных работ:

-устранены подтопления дворов у дома 2 на улице Заводской и у домов 6 и 39 на Московском проспекте в Пушкино;

- прочищены канализационные засоры на улице Большая Тарасовская и на Мичуринском проспекте в пос. Челюскинский, а также у дома 9 по Центральной улице в Тарасовке;

- аналогичные работы выполнены на улице Спортивной в мкр Кудринка и на улице Славянской в мкр Междуречье;

- промыты сети и прочищены канализационные люки у дома 14 по ул. Инессы Арманд, у дома 2а по ул. Железнодорожной и у домов 32, 35, 49 и 49/2 на Московском проспекте.

Администрация округа Пушкинский внимательно следит за состоянием коммунальных систем и оперативно реагирует на все поступающие обращения граждан, стремясь обеспечить стабильную и бесперебойную работу городского хозяйства.