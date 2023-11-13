Коммунальные службы Подмосковья устранили большинство замечаний, выявленных в содержании территорий
Фото: [ГУСТ]
Коммунальные службы Московской области устранили 80% замечаний, которые были выявлены в содержании территорий 36 округов в октябре, сообщили в областном ГУСТ. Всего в прошлом месяце было зафиксировано более 17 тысяч замечаний.
«Качественную работу продемонстрировали в Балашихе — 82% исправлено, Королеве — 96% устранено, Волоколамском и Долгопрудном — 91%, Зарайск и Пущино — 97%, Реутов — 99%», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
По словам министра, в некоторых округах показатели реакции на замечание инспекторов оказались на низком уровне. К ним относятся Богородский, Дзержинский округа, а также Электросталь. Аипова призвала их подтянуться в вопросе содержания территорий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.