Коммунальный креатив во дворе порадовал жителей Реутова

В подмосковном Реутове обычный осенний двор превратился в арт-объект благодаря креативному подходу местного коммунальщика. Он рассказал REGIONS, что его вдохновило на создание скромного, но очаровательного символа.

На Лесной улице между домами № 6 и № 8 сотрудник коммунальных служб выложил из опавшей листвы масштабное сердце, которое мгновенно стало местной достопримечательностью. На создание эмоциональной инсталляции у работника ушло около десяти минут, а мотивацией стало прекрасное осеннее настроение и желание поделиться позитивом с окружающими.

Сам мужчина в беседе с журналистами пояснил, что создавал символ не для кого-то конкретно, а как выражение светлого чувства ко всему городу и его жителям. Коммунальщик уже пообещал, что это не последняя его творческая инициатива — в планах у дворника и дальше радовать реутовчан нестандартными преображениями.

Инициатива дворника получила отклик среди жителей. В местных телеграм-каналах и соцсетях горожане активно делились фотографиями композиции, отмечая, что такие небольшие проявления внимания делают городскую среду значительно уютнее и человечнее.

