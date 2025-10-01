В Дубне неизвестный выбросил килограмм икры и порадовал бездомных котов на мусорке
Фото: [Эксперимент РИАМО: как выбрать красную икру на Новый год/Медиасток.рф]
Жители подмосковной Дубны заметили, что на контейнерной площадке за супермаркетом на Ленинградской улице был обнаружен выброшенный деликатес — целый килограмм красной икры. Как пишет REGIONS, население удивилось находке, а также порадовалось за местных котов.
Наблюдение мгновенно стало темой для обсуждения в местных пабликах, где жители с иронией отметили, что их город населяют «успешные люди и не менее успешные бездомные животные».
«Вот это я понимаю обед для кошек. Сразу видно, что Дубна — город успешных людей и не менее успешных бездомных животных. "Китикетами" и "Вискасами" тут никого не удивить», — иронично комментируют ситуацию местные жители.
Предполагают, что лишь несколько часов потребовалось местной популяции бесхозных котов, чтобы расправиться с неожиданным угощением. Вскоре от «лакшери-завтрака» на асфальте не осталось и следа.
Личность человека, решившего отправить столь ценный продукт в мусорный контейнер, установить не удалось. Не исключено, что икра была испорчена, но об этом история умалчивает.
