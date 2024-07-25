Компания «Петровакс» вышла на завершающий этап реализации инвестиционного проекта в Подмосковье

Компания «Петровакс» планирует запустить новое биотехнологическое производство на территории городского округа Подольск уже в следующем году. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что данное производство будет работать по полному циклу, от синтеза субстанций до производства генно-инженерных современных препаратов. В настоящий момент полностью завершена внешняя отделка здания, подведен энергомост, готовы инженерные среды.

Сегодня комплекс «Петровакс» включает четыре производственные линии, на которых выпускаются лекарственные средства и вакцины в форме преднаполненных шприцев, ампул, флаконов, таблеток, суппозиториев. Общие мощности позволяют производить более 160 млн доз препаратов в год.