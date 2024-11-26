Компания в Подмосковье планирует взыскать долг с «Варламов. Есть»

Поставщик продуктов питания ООО «Импортлогистик» из Подмосковья намерен взыскать долг с совладельцев закрывшейся организации «Стар шеф», которая руководила сервисом доставки еды «Варламов. Есть», передает РИА «Новости» .

Компания обратилась в арбитражный суд столицы с просьбой взыскать свыше четырехсот тысяч рублей.

В иске перечислены следующие ответчики: бывший руководитель подразделения Uber Eats в России Михаил Рейдер, блогер Илья Варламов* (признан иноагентом), Вадим Гинзбург, бывший владелец «Ведомостей! Демьян Кудрявцев, гендиректор «Литрес» Сергей Анурьев, а также Михаил Рывкин и Алексей Писарцов.

Два года назад поставщик взыскал с ООО «Стар шеф» почти 370 тысяч рублей. В прошлом году — еще тридцать тысяч. Решение суда вступило в силу, но не было исполнено.

Со стороны ответчиков требования не признаются. Предварительные слушания по делу отложены на следующий месяц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.