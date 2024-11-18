Комплексное обустройство городского парка в Ивантеевке завершат в июне 2025 года

В городском парке Ивантеевки летом 2025 года в рамках комплексного благоустройства появится зона для приготовления шашлыка, общественные туалеты и уютный ресторан. Об этом в ходе встречи с жителями в формате выездной администрации проинформировал глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В мероприятии также приняли участие заместители главы администрации, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, депутаты фракции «Единая Россия» местного Совета, сотрудники управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий муниципалитета. Прием состоялся в Центральном научно-испытательном полигоне строительно-дорожных машин.

Сотрудники предприятия задавали различные вопросы. Так, Ольга Крутикова проявила интерес к теме благоустройства общественного пространства. В частности, женщину интересовало, что появится на второй половине городского парка культуры и отдыха, которая выходит на улицу Прокудина. Глава муниципалитета предоставил развернутый ответ. Работы по установке общественного туалета, мангальной зоны и ресторана планируют завершить в июне 2025 года.

Встречи с жителями округа в формате «выездной администрации» проходят на регулярной основе.