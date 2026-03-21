Кому не видать прибавки: эксперт раскрыла список обделенных пенсионеров

В апреле 2026 года прибавку к пенсиям получат далеко не все категории граждан. Как пояснила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, индексация с 1 апреля коснется исключительно получателей социальных пенсий — их выплаты увеличатся на 6,8%, пишет РИА Новости.

Работающие пенсионеры увидят изменение лишь в августе. Перерасчет страховой пенсии для них проведут 1 числа исходя из суммы страховых взносов, перечисленных работодателями за 2025 год.

Военнослужащие и сотрудники силовых структур, чьи пенсии привязаны к уровню денежного довольствия, получат прибавку в октябре. Для них запланирована индексация на 4%.

Таким образом, основная апрельская прибавка предназначена для тех, кто получает социальную пенсию, остальным категориям пенсионеров придется ждать своей очереди в последующие месяцы.