Кому положены налоговые льготы и как их быстро оформить

Налоговая льгота — это полное или частичное освобождение от обязанности уплатить налог. Она может применяться на федеральном уровне, а также через региональные и муниципальные правила. Например, федеральная льгота позволяет не уплачивать налог на имущество одной квартиры, гаража или дома.

Формы льгот включают: пониженную ставку, налоговый вычет, освобождение от уплаты и снижение налоговой базы. Например, многодетные семьи могут получить вычет по НДФЛ до ₽12 тыс., а ветераны СВО — освобождение от уплаты налога на имущество при условии, что объект не используется в предпринимательской деятельности.

Пенсионеры освобождены от налога на имущество и земельного налога на первые шесть соток земли. Участники СВО и члены их семей могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога и уменьшение земельного налога также на шесть соток.

Оформление льгот может быть автоматическим — отдельные категории граждан получают их без подачи заявления. В других случаях необходимо направить заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо обратиться в налоговую инспекцию лично или по почте.

