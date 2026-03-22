Кому придет прибавка в 6,8%: резкое увеличение пенсий с 1 апреля затронет миллионы россиян

По ее словам, увеличение затронет более 4,3 миллиона получателей. Парламентарий уточнила, что данный вид выплат подразделяется на категории: по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Она пояснила, что социальная пенсия по старости назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста. Как правило, ее оформляют граждане, которым не хватило индивидуальных пенсионных коэффициентов или страхового стажа для получения страховой пенсии.

Ранее глава думского комитета по труду Ярослав Нилов обратил внимание на то, что Россия позиционирует себя как социальное государство, поэтому право на пенсионное обеспечение сохраняется даже за теми, кто никогда не был трудоустроен официально. Он напомнил: при отсутствии трудового стажа по достижении определенного возраста граждане гарантированно начинают получать социальную выплату, хотя и на пять лет позже страховой.