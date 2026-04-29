«Кому-то через час, кому-то никогда»: в Челябинске разбираются, почему СМС об угрозе БПЛА пришли с задержкой

Ранним утром 29 апреля в Челябинской области был объявлен режим беспилотной опасности, однако единая система оповещения сработала с серьезными сбоями. Жители региона рассказали изданию 74.RU , что получили предупреждения о смертельной угрозе лишь спустя час, а некоторые и вовсе не дождались никаких уведомлений от своих мобильных операторов.

Одна из читательниц пояснила, что от сотовой компании ей не пришло ничего, и о тревоге она узнала исключительно благодаря push-уведомлению от МЧС. Второй опрошенный также подтвердил, что оператор связи его проигнорировал, но выручило официальное приложение спасательного ведомства, которое, по его словам, работает «четко» и выводит оповещения так, что их невозможно не заметить.

В связи с поступившими жалобами редакция 74.RU направила официальный запрос в министерство общественной безопасности региона с требованием разъяснить причины задержек и выборочной доставки СМС-сообщений. Ответ ведомства будет опубликован сразу после получения.