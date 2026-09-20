Красная рыба и икра останутся в России: Дальний Восток отказался от экспорта

Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания отказалась от экспорта красной рыбы и икры на фоне ограниченного вылова. В компании решили направить весь доступный объем продукции на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков, передает ТАСС.

По словам Шестакова, решение связано с текущими ограничениями на вылов. В результате вся доступная продукция ДРУК — красная рыба и икра — будет реализовываться внутри страны.

Глава Росрыболовства отметил, что таким образом компания рассчитывает сохранить доступность продукции для российских потребителей. Решение было озвучено на полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.