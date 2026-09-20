Врачи уходят из больниц: куда исчезают медицинские кадры

Российские медучреждения и социальные службы за семь месяцев 2026 года потеряли 19,4 тысячи сотрудников. По данным Росстата, которые приводит «Медвестник», за этот период в организации пришли 165,9 тысячи специалистов, а уволились 185,3 тысячи человек, пишет RTVI.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в комментарии RTVI назвал происходящее обычной ротацией кадров. По его словам, говорить о массовых увольнениях врачей в регионах не стоит: часть специалистов уходит, а новые сотрудники приходят на их места с определенной задержкой.

При этом проблема нехватки медицинских кадров сохраняется. Согласно сборнику «Здравоохранение в России» за 2025 год, в 2024 году общее число врачей в стране сократилось на 8,9 тысячи человек — с 758,8 тысячи до 749,9 тысячи.

Наиболее остро ощущается нехватка терапевтов, педиатров, хирургов, неврологов, оториноларингологов и акушеров-гинекологов. По отдельным специальностям численность сотрудников снизилась до показателей, близких к уровню 2020 года.

Для привлечения специалистов власти используют программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающие выплаты медикам, переезжающим на работу в нуждающиеся территории. Кроме того, регионы заключают со студентами целевые договоры, по которым выпускники после обучения должны определенный срок работать в медицинских организациях.

Таким образом, статистика показывает одновременное движение кадров и сохраняющийся дефицит специалистов в отдельных направлениях. Представители власти при этом по-разному оценивают причины сокращения численности сотрудников и масштабы кадровой проблемы.