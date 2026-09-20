Нарколог назвал причину, по которой людям в ремиссии лучше отказаться от «нулевки»

Безалкогольное пиво может представлять опасность для людей с алкогольной зависимостью, находящихся в ремиссии. Об этом заявил врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. По его словам, даже напитки без этанола способны спровоцировать тягу к спиртному из-за знакомого вкуса, запаха, внешнего вида и самого ритуала употребления.

При этом для некоторых людей безалкогольные аналоги спиртного могут помогать сохранять привычный формат общения на праздниках или встречах с друзьями, не употребляя этанол. Однако такой подход подходит не всем.

Как отметил Исаев, алкогольная зависимость связана не только с воздействием самого спирта. Определенные внешние стимулы могут ассоциироваться с употреблением алкоголя и вызывать желание выпить. Поэтому у человека в ремиссии безалкогольное пиво в некоторых случаях способно стать фактором, провоцирующим возвращение к спиртному.

По словам врача, безалкогольные напитки не являются самостоятельным методом лечения алкогольной зависимости. Для людей, которым они могут быть опасны, специалисты рекомендуют выбирать другие напитки, в том числе квас.

При этом окончательный выбор зависит от состояния человека и особенностей его зависимости. Безалкогольные аналоги могут рассматриваться лишь как дополнительный инструмент для некоторых людей, но не заменяют полноценное лечение и поддержку специалистов.