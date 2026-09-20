Легендарная Creta возвращается: россиянам назвали цену новой Hyundai

В России стала доступна для заказа новая Hyundai Creta второго поколения. Автомобили поставляют из-за рубежа, в частности из ОАЭ, а стоимость конкретной машины зависит от комплектации, логистики, курса валют, таможенных платежей и условий продавца.

Как выяснили«Автоновости дня», одну из Hyundai Creta индонезийской сборки в комплектации Premium в Воронеже предлагают привезти за 2,7 млн рублей. В оснащение входят бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, складывающиеся зеркала, кожаный салон и руль, круиз-контроль, цифровая приборная панель, кондиционер, беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, камера заднего вида с парктрониками и 17-дюймовые легкосплавные диски.

Версию Smart Pro с более простым оснащением предлагают под заказ в Краснодаре за 2 929 900 рублей с учетом льготного утильсбора. Такая машина отличается тканевой отделкой сидений, пластиковым ободом многофункционального руля, а также отсутствием панорамной крыши и литых дисков.

Еще одну Creta в комплектации Premium с кожаным салоном можно заказать во Владивостоке за 3 млн рублей. Продавец утверждает, что в указанную сумму уже включен утильсбор, однако окончательная стоимость автомобиля может измениться.

Цена таких автомобилей не является фиксированной: итоговая сумма зависит от расходов на доставку, курса валют, таможенных платежей и условий посредника. Само наличие объявления также не гарантирует поставку автомобиля по указанной стоимости.

При этом российская версия модели, которая выпускается под брендом Solaris, в сентябре подорожала на 70 тыс. рублей. Изменение коснулось всех комплектаций, за исключением двух версий, исключенных из актуального прайс-листа.