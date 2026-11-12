Почти ₽550 млн направят на реализацию программы «Молодая семья» в Подмосковье в 2027 году
Почти 200 молодых семей улучшат жилищные условия в Подмосковье в 2027 году
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Подмосковье в 2027 году на реализацию программы «Молодая семья» предусмотрели почти ₽550 млн. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
Ожидается, что в программе в следующем году примут участие более 180 молодых семей. Всего с 2021 года ее участниками стали свыше 1,3 тыс. молодых семей, в том числе 400 многодетных семей и 23 семьи участников СВО.
Брынцалов подчеркнул, что при оказании мер поддержки молодым семьям важен комплексный подход. К примеру, в проекте бюджета заложили средства на предоставление молодым семьям единовременной выплаты в размере ₽300 тыс. при рождении третьего или последующего ребенка.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от квартир семьям военнослужащих.