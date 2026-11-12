Кубок памяти героя СВО из Подмосковья вручили финалистам чемпионата

В Москве, в Национальном центре «Россия», собрались финалисты Всероссийского проектного чемпионата Ассоциации малых и средних городов. Центральным моментом вечера стала церемония с особой наградой — переходящим кубком, который учредили в честь Александра Милько. Участник специальной военной операции стоял у истоков ступинской Ассоциации ветеранов СВО, сообщил REGIONS.

На первом чемпионате Александр вел команду за собой: он умел собрать вокруг себя единомышленников и личным примером поддерживал тех, кто вернулся к обычной жизни. Погибнув за Родину, он оставил после себя крепкое братство и привычку побеждать.

Сам турнир, в котором состязались команды разных округов Подмосковья, принимали Мытищи. Участники защищали инициативы по развитию своих муниципалитетов, а оценивала проекты заместитель главы городского округа Ступино Елена Генералова. Ей же доверили подняться на московскую сцену и вручить почетную награду — кубок памяти Александра Милько.

Отныне трофей будет переходить от одних победителей к другим, сохраняя память о том, что герой сделал для ветеранского сообщества. По словам организаторов, имя Александра Милько останется жить не только там, где он родился, но и в успехах участников чемпионата из самых разных регионов страны.

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