Конец эпохе свидетелей: водителей ждет революционная перемена от депутатов

В нижней палате парламента рассматривают возможность изменения регламента проверки автомобилистов на предмет опьянения. Согласно инициативе, подготовленной главой комитета по труду и социальной политике Ярославом Ниловым, от процедуры могут исключить участие понятых, пишет ТАСС .

Автор предложения пояснил, что сегодня весь служебный автопарк инспекторов оснащен системами видеоконтроля и регистраторами. В связи с этим в случае возникновения спорных моментов всегда можно обратиться к записи, которая станет полноценным доказательством.

Документ разработан ко второму чтению соответствующего законопроекта. Цель поправок — сократить объем процессуальной документации при проведении освидетельствования. В настоящее время у сотрудников есть два варианта: либо приглашать двух свидетелей, либо вести съемку. Предлагаемые изменения закрепляют приоритет именно за видеофиксацией, фактически устраняя необходимость поиска сторонних лиц.

В пояснении к инициативе также указывается, что такие меры направлены на защиту интересов водителей. По мнению разработчиков, существующие правовые нормы не всегда однозначно трактуются гражданами, что порождает путаницу между разными видами освидетельствования и их юридическими последствиями.