Конец эпохи Jolion: какой кроссовер стал новым королем авторынка России
РГ: Tenet T7 сместил Haval Jolion с позиции самого популярного кроссовера
Кроссоверы и внедорожники удерживают 74% рынка новых легковых автомобилей в России. За первое полугодие 2026 года в стране было продано свыше 450 тыс. машин сегмента SUV. Главным событием на рынке стала смена многолетнего лидера: кроссовер Tenet T7 обошел бывший бестселлер Haval Jolion, пишет РГ.
Статистика продаж за первое полугодие 2026 года
Объемы реализации ключевых моделей распределились следующим образом:
- Tenet T7: 36,5 тыс. единиц (новое 1-е место).
- Haval Jolion: 35,5 тыс. единиц (2-е место).
- Lada Niva Travel: 21,4 тыс. единиц (3-е место).
- Tenet T4: 18,3 тыс. единиц.
- Lada Niva Legend: 16,1 тыс. единиц.
- Haval M6: 14,7 тыс. единиц.
- Geely Monjaro: 13,8 тыс. единиц.
- Changan Uni-S: 11,5 тыс. единиц (падение на 14,9%).
- Mazda CX-5: 10,8 тыс. единиц (рост в 12,3 раза).
- Haval F7: 9,6 тыс. единиц (падение на 2,2%).
Причины лидерства Tenet T7 и падения Haval Jolion
Эксперты авторынка называют комплекс факторов, позволивших Tenet T7 занять первую строчку:
- Локализация и запчасти: сборка на заводе в Калуге обеспечила бесперебойные поставки комплектующих и отсутствие товарного дефицита у дилеров.
- Коммерческая политика: дистрибьютор предложил прямые скидки при покупке за наличные и субсидированные кредитные программы с низким первоначальным взносом и уменьшенным ежемесячным платежом.
- Включение в такси: модель включили в перечень автомобилей, рекомендованных для работы в сервисах такси.
- Рост конкуренции: Haval Jolion потерял доли из-за расширения ассортимента сопоставимых по цене и характеристикам моделей в сегменте семейных кроссоверов.