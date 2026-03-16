Конец халяве с ОСАГО: страховщики нашли способ не платить автовладельцам

Российские власти рассматривают инициативу, способную изменить сложившуюся практику страховых выплат. Как сообщают «Известия», планируется ввести запрет на взыскание сумм по ОСАГО, превышающих установленный порог в 400 тысяч рублей.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев пояснил, что данная мера заложена в сокращенную версию реформы натурального возмещения. Главная цель нововведения — увеличить долю ремонтов транспортных средств вместо денежных компенсаций.

По словам главы РСА, в последнее время широкое распространение получила схема получения выплат сверх лимита через судебные инстанции. Активное участие в этом процессе принимают автоюристы, которые выкупают у потерпевших право требования, а затем добиваются многомиллионных взысканий. Руководитель объединения страховщиков убежден, что такую порочную практику необходимо искоренить.

Уфимцев разъяснил предлагаемый механизм. Если страховая компания не сумела провести ремонт из-за дефицита запчастей или продолжительных сроков доставки, максимальная сумма, на которую сможет претендовать клиент, составит 400 тысяч рублей. Все, что выше этого лимита, придется взыскивать непосредственно с виновника дорожно-транспортного происшествия.

Помимо ограничения выплат, законопроект предполагает сужение круга лиц, имеющих право на получение компенсации, а также увеличение допустимого срока ремонта автомобиля по ОСАГО до 45 дней.