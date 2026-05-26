Конец «обочечников» и самокатного хаоса: как изменятся дороги России к 2030 году

Строительство обходов городов, тотальная фиксация нарушений на обочинах и госрегистрация электросамокатов с номерами — такие меры заложены в Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года. О главных изменениях, которые ждут водителей и пешеходов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала старший преподаватель Президентской академии Алла Гончар.

Правительственный документ предполагает масштабное развитие федеральных магистралей. По словам Гончар, продолжится строительство обходов населенных пунктов и расширение ключевых трасс — М‑12 «Восток», М‑11 «Нева» и М‑4 «Дон». Новые развязки и надземные переходы позволят убрать транзитный транспорт с городских улиц, что напрямую снизит риск лобовых столкновений и наездов на пешеходов.

Но и про обычные дороги забывать нельзя, подчеркнула эксперт. Ремонт существующих улиц, обновление разметки, освещения и светофоров должны идти параллельно. Иначе новые трассы не решат проблему опасных участков внутри городов.

Отдельный фронт работы — борьба с ездой по обочинам. На перегруженных трассах это явление фактически стало нормой. Стратегия предусматривает расширение системы автоматической фиксации, причем камеры планируют ставить именно там, где пробки массово объезжают по обочине.

«Это вопрос не только дисциплины, но и безопасности: обочина нужна для остановки аварийных машин и проезда спецслужб», — подчеркнула Гончар.

Самые заметные перемены коснутся средств индивидуальной мобильности (СИМ). К 2028–2030 годам планируется ввести государственную регистрацию электросамокатов и электровелосипедов с выдачей номерных знаков и обязательной маркировкой безопасности. У контролирующих органов наконец появится возможность идентифицировать конкретное устройство при нарушении. Параллельно, по словам эксперта, нужны выделенные дорожки, ограничения скорости и четкие правила: где можно ехать и что считается нарушением. Сейчас самокаты делят тротуары с пешеходами, и число происшествий растет.

Также стратегия закладывает развитие трассовой медицины: вдоль загруженных дорог появятся пункты медицины катастроф с быстрым выездом бригад. Кроме того, обновят программы автошкол с обязательным обучением первой помощи и внедрят цифровые системы контроля. Если все это реализуют, резюмировала эксперт, страна получит более защищенные трассы, жесткий контроль за грубыми нарушениями и понятные правила для владельцев самокатов.