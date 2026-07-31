Авиаудары, танкер и падение на 1,22%: что происходит на российском рынке акций

Четверг на российском фондовом рынке выдался неоднозначным: утренний оптимизм сменился вечерним пессимизмом, а инвесторы так и не решили, как реагировать на противоречивые сигналы с Ближнего Востока, сообщили Финансы Mail.

По данным издания, итоговый результат основной торговой сессии зафиксировал снижение индекса МосБиржи на 1,22%, до отметки 2209,84 пункта, хотя еще в первые часы торгов он поднимался выше 2280 пунктов, отыгрывая дорожающую нефть. Однако к концу дня покупательская активность иссякла, и участники рынка предпочли забрать прибыль после нескольких сессий восстановительного роста. Параллельно долларовый индекс РТС потерял 1,84%, опустившись до 871,74 пункта, а на долговом рынке индикатор государственных облигаций RGBI скорректировался вниз на символические 0,13%.

Такую динамику Дмитрий Вишневский, аналитик компании «Цифра брокер», связывает в первую очередь с внешним фоном. По его словам, главным драйвером волатильности остается эскалация напряженности в зоне Персидского залива. Центральное командование вооруженных сил США объявило о новой волне интенсивных авиаударов по иранским объектам, в том числе по целям, расположенным на острове Кемш. В Пентагоне, как сообщается, рассчитывают, что эти действия позволят преодолеть тупиковую ситуацию и обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе — одной из ключевых транспортных артерий для мировых поставок углеводородов.

Реакция сырьевого рынка последовала незамедлительно: котировки эталонной марки Brent в моменте преодолели психологическую отметку $94 за баррель. Однако стремительный взлет оказался недолгим. После появления информации о том, что катарский танкер для перевозки сжиженного природного газа прошел через пролив, получив на это разрешение Тегерана, напряженность в котировках начала спадать. Нефть откатилась к отметке $89 за баррель, утянув за собой и российские индексы. Именно эта коррекция нефтяных цен в сочетании с желанием инвесторов зафиксировать краткосрочную прибыль, по оценке аналитика, и стала главной причиной того, что рынок растерял весь дневной прирост.

Ранее аналитик Вишневский рассказал, что EBITDA «Северстали» сократилась на 38%, выручка упала на 9%.

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